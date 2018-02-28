81 фальшивая банкнота была выявлена в Алтайском крае в 2017 году, что на 40% меньше, чем в 2016 году, и на 70% меньше по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщают в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка России.
Чаще всего в крае сталкивались с поддельными пятитысячными купюрами. На их долю пришлось 58% от общего количества фальшивок (47 штук). На втором месте по популярности у преступников — банкноты 1 000 рублей – 35% от общего объема (28 штук).
С начала этого года из оборота изъято пять подделок — все номиналом пять тысяч рублей.
Как рассказала управляющий Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Татьяна Винокурова, возможности и доступность техники, которую используют фальшивомонетчики, с каждым годом возрастают. Специалист призывает более тщательно изучать поступившие деньги.
В практике мошенников встречаются даже расчёты с продавцами небольших магазинов или киосков так называемыми билетами "Банка приколов". Продавцы, среди которых есть и пожилые люди, не могут сразу отличить такой экземпляр от настоящих денег. Этот способ мошенничества распространён в тёмное время суток.
Проверить деньги можно следующим образом (советы для банкноты в 1000 рублей модификации 2004 года и банкноты в 5000 рублей образца 1997 года):
- Рассмотрите банкноту на просвет. Водяные знаки должны быть чёткие, с плавным переходом от светлых участков к тёмным.
- Расположите банкноту под острым углом. На вертикальном однотонном поле становятся видны радужные полосы, а в цветной декоративной ленте, справа от памятника, можно рассмотреть две буквы РР.
- Наклоняйте банкноту от себя к себе. Герб города будет менять свой цвет с малинового на зеленый.
Комментарии