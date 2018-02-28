Ежегодно врачи Перинатального клинического центра Алтайского края выхаживают порядка 600 младенцев, которые родились с экстремально низкой массой тела. Об этом пишет "Катунь 24".
Согласно статистике, в регионе каждый год рождается более тысячи недоношенных детей. Врачи из перинатального центра помогают малышам набрать недостающие граммы. В прошлом году в перинатальном центре, расположенном в Барнауле на улице Попова, 29, увеличили количество мест в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Теперь там 35 мест. Также было закуплено новое современное оборудование. Теперь мамы во время периода интенсивной терапии могут находиться рядом с малышом.
Отметим, что осложнения из-за малого веса могут быть серьёзными. Это неврологические расстройства, проблемы с речью, слухом и зрением.
Комментарии
Отметим, что осложнения из-за малого веса могут быть серьёзными
И сколько из них физически здоровы на сегодня?