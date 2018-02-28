Заведующий кардиохирургическим отделением Краевой клинической больницы Дмитрий Ананьев станет гостем программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле в среду, 28 февраля.
Напомним, алтайские хирурги провели уникальную для региона операцию по пересадке сердца. Это первый подобный опыт для Алтайского края.
Дмитрий Александрович расскажет, как бригада врачей готовилась к операции, как чувствует себя пациент и на каком сегодня этапе развитие кардиохирургии в Алтайском крае.
Слушайте беседу с Дмитрием Ананьевым на волне 69.11 УКВ радиостанции Эхо Москвы в Барнауле или в интернете в прямом эфире 28 февраля в 17:00.
Комментарии
Дима молодец! Достойный уровень! Горд,что учился с ним на одном курсе!
молодец! так держать! Молодой...
Если есть врачи от бога, то Дмитрий Александрович точно в их числе!