Более 1 млрд рублей вложено за три года в создание туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город". Об этом сообщил 28 февраля глава города Сергей Дугин. По его словам, это деньги из бюджетов всех уровней, при этом каждый бюджетный рубль дополнительно привлек около двух с половиной рублей частных инвестиций.
Дугин отметил, что городу удалось найти инвесторов, которые займутся и уже начали работу над реконструкцией сереброплавильного завода и рынка "Центральный". Уже скоро они станут украшением исторической части города. Кроме того, в 2017 году в Барнауле частные инвесторы отреставрировали 11 исторических зданий.
В этом году власти планируют обустроить ли́вневую канализацию по улицам Пушкина, Гоголя и Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистический.
Дугин также подчеркнул, что в результате проделанной работы количество туристов в Барнауле в 2017 году выросло на 5%.
Комментарии
О, щас начнётся, лучше бы на миллиард то, лучше бы на миллиард сё..
"объем туристов в Барнауле в 2017 году вырос на 5%." (с)
Это сколько в штуках? В 2016 было 100,а в 2017-105?
Отреставрировали-сожгли?
Давайте, однако, дождемся весны. А то как сползут все эти миллиарды на дорогу с первыми ручейками - то-то будет "весело"! Тогда и посмотрим, что наши птички запоют!