Систему платежей через мессенджеры хотят внедрить в России, сейчас эту идею обсуждают на уровне регуляторов и экспертов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата федерального правительства Максима Акимова.
По его словам, мир платежных карт к 2024 году претерпит серьезные изменения. Он говорит, что в будущем через смартфон можно будет совершить любые платежи.
Акимов не уточнил, будет ли в России создана система, подобная китайскому WeChat, внутри которой возможно проведение денежных транзакций.
Акимов подчеркнул, что программа по развитию в России цифровой экономики исходит из того, что государство должно быть независимым в вопросе платежей.
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