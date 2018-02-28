Более 18 млн поездок совершили барнаульцы по транспортным картам

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Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
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Комментарии
Обещали что карты сбербанка будут использоваться в транспорте. Что то стихло все
враньё. наличкой расплачиваются
А сколько наличными рассчитались?
А то очень уж односторонне новость освещена... Одиозненько так. Хотя... такова нынешняя журналистика.
А. Вижу: "Это пятая часть всего пассажиропотока, "
Кто-нибудь скажите Дугину, что его обманывают. Мож, чтобы как-то доход в тень увести, мож ещё для чего.... Ежедневно езжу в трамвае, НИКТО не рассчитывается картой.
"а также внедрена прозрачная система компенсационных выплат за реально перевезённых льготников", (с)
Что врать то? Федеральные льготники так и ездят по бумажным проездным. А госкомпенсацию за их провоз выплачивают похоже "реальным"перевозчикам. Некоторые из них-депутаты Гордумы.
Мер,а мер! Бумажными билетами разрешено народ отоваривать?
Карты слишком дорогие для народа, поэтому только наличка, только железо
28.02.2018 12:45
- гость -
***
Поездка по карте выходит намного дороже, чем за нал, не смотря на то, что декларируется 1 рубль скидки по карте. Можете сами посчитать, учтя факты, о которых не говорят:
1. Карта привязана к одному виду танспорта, т.е. если трамвай сломался, едешт на маршрутке за свой счёт
1.1 В некоторых автобусах неожиданно "ломаются" валидаторы- платим наличку!
2. Количество поездок на работу/с работы, в среднем 42 в месяц, неиспользованные сгорают.
3. Пополнение карты- это беспроцентный кредит кому-то.
Вывод-% альтернативно одарённых, купивших карты, примерно равен % граждан, обучавшихся в спецшколах с углублённым изучением рабочих профессий...
Не знаю как у тебя там дела с картой. Моя давно уже окупилась. И мелочь в кармане не гремит.
3. Пополнение карты- это беспроцентный кредит кому-то.
так ещё надо бегать пополнять. а там список ограниченный где пополнить можно. ничего с умом сделать не могут
Я давно купила себе транспортную карту и постоянно ею пользуюсь и родные тоже. Закинул на нее и не паришься с мелочью. Очень удобно в транспорте платить. Одна карта на все виды транспорта (кроме маршруток и это минус). И ничего не сгорает в конце месяца. Мечтаю, чтобы и в маршрутках сделали по картам, а то в них приходится мелочь искать, брр.
каждый день на работу и с работы на трамвае, карту купил сразу, пополнение в соседней мария ра через банкомат. мелочи в карманах нет, валидатор ни разу! не сломался. кто пишет про займы и прочее расплачивайтесь наличкой. че пальцы напрягать строча комменты то? единственное пожелание - чтоб запилили приложение для отслеживания списаний с карты, а так все гут.
А то-что кондуктор тыкает своей карточкой это входит в эти миллионы?Или я что-то не понимаю в этой системе.Постоянно пользуюсь общественным транспортом и практически не вижу что бы пользовались картами,