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Более 18 млн поездок совершили барнаульцы по транспортным картам

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Было продано более 57 тысяч электронных карт

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Более 18 миллионов поездок на общественном транспорте совершили барнаульцы по введенным в конце 2016 года транспортным картам. Такие данные прозвучали в отчете главы города Сергея Дугина. В среду, 28 февраля, он зачитал его на заседании гордумы.
 
По словам Дугина, с начала работы (декабрь 2016 года) системы безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте реализовано 57 тысяч транспортных карт. По ним горожане совершили 18 миллионов поездок. Ежедневно это около 55 тысяч поездок. Это пятая часть всего пассажиропотока, подчеркнул градоначальник.
 
"На основе данных по перевезённым пассажирам продлены маршруты в новые кварталы многоэтажной застройки, а также внедрена прозрачная система компенсационных выплат за реально перевезённых льготников", — сообщил он.
 
Сегодня в Барнауле перевозки выполняют 144 трамвая, 716 автобусов, 52 троллейбуса. Пополнить транспортные карты можно в 105 точках.
 
Все об электронных картах Барнаула смотрите в проекте "Электронный проездной"
Читайте также в сюжете: Отчет главы Барнаула-2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.02.2018 12:18
Гость

Обещали что карты сбербанка будут использоваться в транспорте. Что то стихло все

0  0
28.02.2018 12:21
- гость -

враньё. наличкой расплачиваются

0  0
28.02.2018 12:29
Митенька ржевский

А сколько наличными рассчитались?
А то очень уж односторонне новость освещена... Одиозненько так. Хотя... такова нынешняя журналистика.

0  0
28.02.2018 12:31
Митенька ржевский

А. Вижу: "Это пятая часть всего пассажиропотока, "
Кто-нибудь скажите Дугину, что его обманывают. Мож, чтобы как-то доход в тень увести, мож ещё для чего.... Ежедневно езжу в трамвае, НИКТО не рассчитывается картой.

0  0
28.02.2018 12:35
Гость

"а также внедрена прозрачная система компенсационных выплат за реально перевезённых льготников", (с)

Что врать то? Федеральные льготники так и ездят по бумажным проездным. А госкомпенсацию за их провоз выплачивают похоже "реальным"перевозчикам. Некоторые из них-депутаты Гордумы.

0  0
28.02.2018 12:39
Гость

Мер,а мер! Бумажными билетами разрешено народ отоваривать?

0  0
28.02.2018 12:45
- гость -

Карты слишком дорогие для народа, поэтому только наличка, только железо

0  0
28.02.2018 12:55
Митенька ржевский


28.02.2018 12:45
- гость -
***
Поездка по карте выходит намного дороже, чем за нал, не смотря на то, что декларируется 1 рубль скидки по карте. Можете сами посчитать, учтя факты, о которых не говорят:
1. Карта привязана к одному виду танспорта, т.е. если трамвай сломался, едешт на маршрутке за свой счёт
1.1 В некоторых автобусах неожиданно "ломаются" валидаторы- платим наличку!
2. Количество поездок на работу/с работы, в среднем 42 в месяц, неиспользованные сгорают.
3. Пополнение карты- это беспроцентный кредит кому-то.
Вывод-% альтернативно одарённых, купивших карты, примерно равен % граждан, обучавшихся в спецшколах с углублённым изучением рабочих профессий...

0  0
28.02.2018 13:00
Аналитику 12.45

Не знаю как у тебя там дела с картой. Моя давно уже окупилась. И мелочь в кармане не гремит.

0  0
28.02.2018 13:20
- гость -

3. Пополнение карты- это беспроцентный кредит кому-то.

так ещё надо бегать пополнять. а там список ограниченный где пополнить можно. ничего с умом сделать не могут

0  0
28.02.2018 15:53
Катя

Я давно купила себе транспортную карту и постоянно ею пользуюсь и родные тоже. Закинул на нее и не паришься с мелочью. Очень удобно в транспорте платить. Одна карта на все виды транспорта (кроме маршруток и это минус). И ничего не сгорает в конце месяца. Мечтаю, чтобы и в маршрутках сделали по картам, а то в них приходится мелочь искать, брр.

0  0
28.02.2018 16:02
- гость -

каждый день на работу и с работы на трамвае, карту купил сразу, пополнение в соседней мария ра через банкомат. мелочи в карманах нет, валидатор ни разу! не сломался. кто пишет про займы и прочее расплачивайтесь наличкой. че пальцы напрягать строча комменты то? единственное пожелание - чтоб запилили приложение для отслеживания списаний с карты, а так все гут.

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