Европейский суд по правам человека присудил компенсацию украинской активистке по делу об осквернении мемориала Вечного огня в Киеве.
Напомним, Анна Синькова в 2010 году пожарила яичницу на Вечном огне в Киеве. А в 2011 году, после публикации ролика, активистка была арестована. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. Однако по решению ЕСПЧ теперь Киев обязан выплатить Синьковой четыре тысячи евро.
Решение ЕСПЧ вызвало резонанс. Так, российский сенатор Алексей Пушков назвал решение Европейского суда по правам человека аморальным и омерзительным.
Сенатор подчеркнул, что таким образом оскорбляется память погибших в ходе войны.
В свою очередь, ЕСПЧ установил, что при задержании и аресте были нарушены права украинской активистки.
Комментарии
Вот она, еврошизофрения. У нас тоже скоро так будет...
Наказание не соответствует содеянному, по сути это административное правонарушение, а не уголовное, нарушения при задержании , за это и компенсация
Синькова жаловалась на нарушение права на самовыражение и на незаконный арест. В решении европейского суда отмечается, что Синькову судили не за саму акцию у Вечного огня, а за осквернение мемориала.
ЕСПЧ признал, что украинский суд мог признать действия Синьковой нарушающими национальное законодательство.
«Суд не может согласиться с позицией заявителя в том, что ее действия нельзя считать пренебрежительными в отношении тех, в честь кого возведен мемориал. По ее логике, значение имел только природный газ, который горит в Вечном огне. Но вечные огни — это давняя традиция во многих культурах и религиях, которая призвана показать значимость личности или события», — сказано в решении.
то есть, ей ОТКАЗАЛИ в жалобе.
а 4 штуки ойро ей присудили по другому пункту жалобы. ЕСПЧ счел, что у украинского суда не было достаточных оснований держать Синькову в СИЗО
именно из-за содержания в СИЗО властям придется выплачивать компенсацию.
ну, типа излишне жестоко и всё такое прочее...
Активистка пусть сначала получит свою компенсацию, все это говорильня провокация, принижающая победу наших прадедов.
В 1945 г. мы наголову разгромили войска Евросоюза. Естественно, этот позор они не забудут никогда. Каждый мемориал Вечного огня адски обжигает европердаки.