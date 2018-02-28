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Активистка, жарившая яичницу на Вечном огне, получит компенсацию в €4 тыс.

, ИА "Амител"
Европейский суд по правам человека присудил компенсацию украинской активистке, осквернившей Вечный огонь

Фото: wikipedia.org

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию украинской активистке по делу об осквернении мемориала Вечного огня в Киеве.

Напомним, Анна Синькова в 2010 году пожарила яичницу на Вечном огне в Киеве. А в 2011 году, после публикации ролика, активистка была арестована. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. Однако по решению ЕСПЧ теперь Киев обязан выплатить Синьковой четыре тысячи евро.

Решение ЕСПЧ вызвало резонанс. Так, российский сенатор Алексей Пушков назвал решение Европейского суда по правам человека аморальным и омерзительным.

Сенатор подчеркнул, что таким образом оскорбляется память погибших в ходе войны.

В свою очередь, ЕСПЧ установил, что при задержании и аресте были нарушены права украинской активистки.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.02.2018 12:37
Митенька ржевский

Вот она, еврошизофрения. У нас тоже скоро так будет...

0  0
28.02.2018 13:23
- гость -

Наказание не соответствует содеянному, по сути это административное правонарушение, а не уголовное, нарушения при задержании , за это и компенсация

0  0
28.02.2018 13:32
Геноцид Эклеров

Синькова жаловалась на нарушение права на самовыражение и на незаконный арест. В решении европейского суда отмечается, что Синькову судили не за саму акцию у Вечного огня, а за осквернение мемориала.
ЕСПЧ признал, что украинский суд мог признать действия Синьковой нарушающими национальное законодательство.
«Суд не может согласиться с позицией заявителя в том, что ее действия нельзя считать пренебрежительными в отношении тех, в честь кого возведен мемориал. По ее логике, значение имел только природный газ, который горит в Вечном огне. Но вечные огни — это давняя традиция во многих культурах и религиях, которая призвана показать значимость личности или события», — сказано в решении.

0  0
28.02.2018 13:34
Геноцид Эклеров

то есть, ей ОТКАЗАЛИ в жалобе.
а 4 штуки ойро ей присудили по другому пункту жалобы. ЕСПЧ счел, что у украинского суда не было достаточных оснований держать Синькову в СИЗО
именно из-за содержания в СИЗО властям придется выплачивать компенсацию.

ну, типа излишне жестоко и всё такое прочее...

0  0
28.02.2018 13:58
- гость -

Активистка пусть сначала получит свою компенсацию, все это говорильня провокация, принижающая победу наших прадедов.

0  0
28.02.2018 14:13
- гость -

В 1945 г. мы наголову разгромили войска Евросоюза. Естественно, этот позор они не забудут никогда. Каждый мемориал Вечного огня адски обжигает европердаки.

0  0
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