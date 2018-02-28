Американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд заявила, что воспитывает клонов своей любимой собаки, умершей в прошлом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Variety.
Как сообщает издание, у певицы три собаки, две из которых являются клонами представительницы породы котон-де-тулеар по кличке Саманта. Она умерла в прошлом году в возрасте 14 лет. Для клонирования были использованы клетки, изъятые из ее пасти и желудка перед смертью, пояснила Стрейзанд.
Актриса отметила, что у собак разные характеры. Стрейзанд ждет, когда щенки вырастут. Она хочет выяснить, унаследовали ли они коричневый цвет глаз и серьезный нрав ее любимой собаки.
К настоящему времени ученые клонировали более 20 различных видов животных, включая собак, свиней и кошек.
Комментарии
Вынашивала надеюсь сама.
И на кой? Когда любая сука может родить щенят в любое время.
В игрушки играются
А как же промысел господень ?