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"Вместе мы – сила": Карлин высказался о победе сборной России на Олимпиаде

, ИА "Амител"
Глава региона уверен, что одиночка - категория героическая, но не всегда высокоэффективная

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин во вторник, 27 февраля, вручая награды победителям краевого конкурса "Интеллектуальный капитал Алтая — 2017", высказался о победе сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Южной Корее.

Поздравляя лауреатов конкурса, Александр Карлин отметил, что в будущем появится новая номинация — "Научный коллектив", в которой будут отмечать достижения группы исследователей. Такую инициативу подсказала краевым властям сама жизнь, а вернее, победа национальной сборной на Олимпиаде в Южной Корее.

 "Одиночка — категория героическая, но не всегда высокоэффективная. А современный научный коллектив — сила очень убедительная. В выходные мы все получили заряд бодрости, оптимизма, убедились в том, что такое коллектив, в данном случае спортивный. Все несправедливости в индивидуальных спортивных дисциплинах успешным образом компенсировала эта командная игра. Это еще раз доказывает: когда мы вместе, мы — сила. И ни у кого духа не хватило разобраться, почему наша хоккейная команда исполнила гимн страны", — подчеркнул Александр Карлин.

25 февраля наша команда выиграла в финале Олимпиады по хоккею у немцев со счетом 4-3. Эта победа стала первой за 26 лет на зимних Играх для России.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.02.2018 12:38
Митенька ржевский

"Мы пахали, я и трактор"- подумали все, кто это слышал.

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