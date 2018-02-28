Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин во вторник, 27 февраля, вручая награды победителям краевого конкурса "Интеллектуальный капитал Алтая — 2017", высказался о победе сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Южной Корее.
Поздравляя лауреатов конкурса, Александр Карлин отметил, что в будущем появится новая номинация — "Научный коллектив", в которой будут отмечать достижения группы исследователей. Такую инициативу подсказала краевым властям сама жизнь, а вернее, победа национальной сборной на Олимпиаде в Южной Корее.
"Одиночка — категория героическая, но не всегда высокоэффективная. А современный научный коллектив — сила очень убедительная. В выходные мы все получили заряд бодрости, оптимизма, убедились в том, что такое коллектив, в данном случае спортивный. Все несправедливости в индивидуальных спортивных дисциплинах успешным образом компенсировала эта командная игра. Это еще раз доказывает: когда мы вместе, мы — сила. И ни у кого духа не хватило разобраться, почему наша хоккейная команда исполнила гимн страны", — подчеркнул Александр Карлин.
25 февраля наша команда выиграла в финале Олимпиады по хоккею у немцев со счетом 4-3. Эта победа стала первой за 26 лет на зимних Играх для России.
Комментарии
"Мы пахали, я и трактор"- подумали все, кто это слышал.