Пожарные потушили автомобиль в Барнауле до того, как неполадки заметил его хозяин, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Как сообщают местные жители, инцидент произошел в среду, 28 февраля, около 8:30 утра на углу дома по улице 40 лет Октября, 3 "а". Бдительные граждане увидели, что у автомобиля загорелась внутренняя панель.
"Пожарные приехали на место происшествия быстрее, чем хозяин обнаружил возникшие неполадки. А в случае неблагоприятного исхода мог бы пострадать и соседний автомобиль", — сказано в сообщении.
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