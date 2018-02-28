Аэроэкспресс до московского аэропорта Шереметьево могут перенести с Белорусского на Савеловский вокзал из-за строительства пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра. Об этом пишет РБК.
Предполагается, что аэроэкспресс будет останавливаться на пересечении с МЦК и, возможно, на платформе Шереметьевская. Специалисты уверены, что благодаря этому удобство пассажиров только повысится. При этом интервал движения аэроэкспресса сохранится — он будет ходить раз в 30 минут.
Между тем в пресс-службе компании "Аэроэкспресс" сообщили, что этот вопрос еще не решен.
"Если строительство Московского центрального диаметра или любое другое событие создадут сложности для клиентов компании, безусловно, мы будем искать пути решения этой проблемы. Одним из таких решений может быть возвращение "Аэроэкспресса" на Савеловский вокзал", — отметили в компании.
Комментарии
Не барнаульское метро? Не?