Среда, 28 Февраль, 16:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,67
€ 68,66
562536
-8°
Обь
277см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отчет главы Барнаула-2017Олимпиада-2018 в ПхёнчханеВыборы президента - 2018
Новости

Аэроэкспресс до Шереметьево могут перенести на Савеловский вокзал

, ИА "Амител"
Пока вопрос переноса аэроэкспресса окончательно не решен

Фото: szaomos.news

Аэроэкспресс до московского аэропорта Шереметьево могут перенести с Белорусского на Савеловский вокзал из-за строительства пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра. Об этом пишет РБК.

Предполагается, что аэроэкспресс будет останавливаться  на пересечении с МЦК и, возможно, на платформе Шереметьевская. Специалисты уверены, что благодаря этому удобство пассажиров только повысится. При этом интервал движения аэроэкспресса сохранится — он будет ходить раз в 30 минут.

Между тем в пресс-службе компании "Аэроэкспресс" ​сообщили, что этот вопрос еще не решен.

"Если строительство Московского центрального диаметра или любое другое событие создадут сложности для клиентов компании, безусловно, мы будем искать пути решения этой проблемы. Одним из таких решений может быть возвращение "Аэроэкспресса" на Савеловский вокзал", — отметили в компании.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:23
Существо в клетку: Япония выбрала символы Олимпиады-2020 0
16:14
Фигуристка Алина Загитова заболела после Олимпиады в Пхёнчхане 0
16:04
Новосибирец разделся в салоне самолета, начал бегать по нему и материться 1
15:52
Детский технопарк "Кванториум" откроют 13 марта в Барнауле 0
15:31
Опубликован фильм о деятельности Дугина в 2017 году в Барнауле 1
15:22
Два пивных магазина в Бийске пострадали от рук вандала 2
15:12
Ряды депутатов Барнаульской гордумы пополнил новый единоросс 1
15:03
Аэроэкспресс до Шереметьево могут перенести на Савеловский вокзал 0
14:51
Как подготавливался Карабах: 30 лет с момента массовых погромов в Сумгаите 0
14:51
Власти прокомментировали попытки поднять плату в одном из детсадов Барнаула 7
14:36
Как прошёл годовой отчет главы Барнаула Сергея Дугина: фоторепортаж 0
14:24
Продавец в Барнауле обчистила кассу и списала все на грабеж 1
14:14
Алтайский завод строительного машиностроения уличили в незаконной рекламе 2
14:04
Уголовное дело возбуждено против замначальника красноярского главка МВД 1
14:00
Первые школы приняли участие в проекте "Пригласи ученого АлтГТУ" 0
13:53
Карлин отправился в Москву поприсутствовать на ежегодном послании Путина 3
13:38
Барбра Стрейзанд клонировала свою любимую собаку с серьезным нравом 3
13:28
После масштабного ремонта дорог в Барнауле снизилось количество ДТП – Дугин 3
13:15
Члены рубцовской банды, промышлявшие подрывами и нападениями, осуждены 4
13:10
Камеры наблюдения на избирательных участках досрочно установили в крае 0
13:05
Систему платежей через мессенджеры хотят внедрить в России 0
12:52
Барнаульский активист увидел вину чиновников мэрии в смертельных ДТП 30
12:34
Что такое Зимние Паралимпийские игры и какого выступления ждать от россиян в марте в Пхенчхане? 0
12:29
Активистка, жарившая яичницу на Вечном огне, получит компенсацию в €4 тыс. 6
12:24
Мошенники в Алтайском крае предпочитают подделывать пятитысячные купюры 0
12:15
Более 18 млн поездок совершили барнаульцы по транспортным картам 12
12:03
Пожарные спасли от огня автомобиль в одном из барнаульских дворов 0
11:50
Дмитрий Ананьев расскажет о первой операции по пересадке сердца на Алтае 3
11:41
Более 600 недоношенных детей выходили в алтайском перинатальном центре 1
11:37
"Вместе мы – сила": Карлин высказался о победе сборной России на Олимпиаде 1
11:30
Чего хотят женщины: консультант по этикету рассказал, что дарить на 8 Марта 9
11:23
Правительство выделит Алтайскому краю и другим регионам на МРОТ 20 млрд 1
11:12
378 тысяч квадратных метров жилья построено в Барнауле в 2017 году 3
11:04
"Только о спорте": украинский лыжник объяснил объятия с российским атлетом 4
10:55
Рекордный урожай зерна стал неожиданностью даже для Минсельхоза – эксперт 2
10:42
Глава Барнаула Дугин отчитался о росте зарплаты и снижении безработицы 0
10:38
Более 1 млрд рублей вложено в туркластер "Барнаул – горнозаводской город" 4
10:34
WADA хочет лишить Россию права проводить международные соревнования 10
10:26
Трое детей остались у погибшего в стрельбе в Казани сотрудника Росгвардии 7
10:14
Телецкое озеро на Алтае впервые за долгие годы полностью замерзло 3
10:03
Три пенсионера пикетировали администрацию Барнаула в день отчета Дугина 6
10:00
Где недорого купить электротехническую продукцию 1
09:56
Глава Минобрнауки пообещала сократить количество олимпиад для школьников 10
09:45
"Алтайэнергосбыт" назвал лучшее средство от долгов за электричество 7
09:43
Зимняя зерновая конференция начинается в Алтайском крае 28 февраля 0
09:31
Россиянин пытался вывезти из Аргентины в чемодане 3,5 кг кокаина 1
09:19
Мэрия Барнаула опубликовала проект обустройства площади Мира 20
09:05
Актер Валерий Гаркалин был госпитализирован с диагнозом "воспаление легких" 0
09:00
"Алтай-Кокс" готовит будущих сотрудников уже с вузов 2
08:46
Девять человек погибли при столкновении фуры и автобуса в Башкирии 0
08:30
Как студенту получить гарантии на престижную работу? Инфографика 23
08:26
Около получаса тушили многоквартирный дом в Барнауле 1
08:08
Нотка авантюры: почему к бизнес-леди из Барнаула идут работать иностранцы 21
07:47
Как купить или продать квартиру самостоятельно 0
07:38
Вы попали: рекрутер о том, как ваши социальные сети влияют на карьеру 18
07:15
Борис Трофимов: "Приходите за деньгами, пока нет очереди" 1
07:02
Можно ли проголосовать на выборах без паспорта? 7
06:55
Санкт-петербургская группа The Hatters впервые выступит в Барнауле 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 28 февраля 1
06:34
Зима, пока: 20 потрясающих "снежных" снимков 1
06:17
Последний день зимы в Алтайском крае будет пасмурным, но теплым 1
06:01
Территория реновации: фотопрогулка по улице Советской Армии 25
05:48
Число бюджетных мест в российских вузах резко увеличат уже в этом году 4
04:07
Поднявший руку на пограничника житель Джазатора получил условный срок 3
03:47
Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в Казани 0
02:55
Пьяные подростки в день рождения товарища избили врачей в больнице 9
01:36
Серебряков ответил на запрет снимать критикующих Россию актеров 30
00:46
Найден способ победить неизлечимый рак путем термальной абляции 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.