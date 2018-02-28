Камеры наблюдения на избирательных участках досрочно установили в крае

Алтайский филиал "Ростелекома" досрочно завершил работы по монтажу камер видеонаблюдения на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий в Алтайском крае и в Республике Алтай.
Южные регионы Сибири стали первыми, где были завершены работы в рамках федерального проекта. 18 марта 2018 года, в день выборов Президента РФ, оператор обеспечит непрерывную видеосъемку выборного процесса с записью звука и последующим хранением видеозаписей в центрах обработки данных (ЦОД) компании.
В целом в двух регионах Сибири установлено 870 систем видеонаблюдения: 815 – в Алтайском крае и 55 – в Республике Алтай (20 — в республиканской столице, 35 – в районных центрах). Для реализации задачи оператор дополнительно построил "последнюю милю" (оптические и медные линии до здания) к 58 избирательным участкам двух регионов (53 – в крае и 5 – в республике). В работах по строительству линий связи, а также проведению инсталляций оборудования внутри помещений было задействовано более 500 специалистов Алтайского филиала и подрядных организаций. Проект был успешно реализован менее чем за два месяца.
18 марта видеонаблюдение за выборами будет осуществляться с помощью компактных IP-камер, не требующих подключения к компьютеру.
В начале марта "Ростелеком" откроет для сотрудников ЦИК и региональных избиркомов специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения накануне выборов. В день проведения выборов оператор обеспечит трансляцию изображения с IP-камер в интернет в режиме онлайн. Для решения этих задач будет задействована собственная защищенная сеть передачи данных оператора — центры обработки данных в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Также компания развернет ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде "8-800" для поддержки пользователей портала.
Для обеспечения работы в период проведения выборов с 17 марта по 19 марта 2018 года будет организовано круглосуточное дежурство персонала Алтайского филиала "Ростелекома", в котором будет задействовано 270 сотрудников (85 бригад).
В 2012 году "Ростелеком" впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ. 4 марта 2012 года за процедурой голосования на специализированном портале наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций. В ходе выборов и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.