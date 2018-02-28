Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018
|<
|февраль 2018
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
Провайдер — «Интелби»
При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.
Комментарии
А как же;
"Несмотря на то, что в Барнауле реализовывались программы безопасности дорожного движения и общее количество ДТП уменьшилось (2015 год — 1610 ДТП, 2016 год — 1511 ДТП, 2017 год — 1404 ДТП), результатом 2017 года стало сильное увеличение летальных исходов с 33 человек в 2016-м году до 42 человек в 2017-м году", — написал Сергей Устинов.
28.02.2018 14:32 - гость -
В чем противоречие? Количество ДТП пока снизилось. Но погибших в них гораздо больше.
Дугин же не будет говорить о косяках, вывернет, куда надо.
Это все благодаря сотрудникам ДПС ведь теперь они несут службу лишь в местах концентрации ДТП