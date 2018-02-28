Фото: "ВКонтакте"
Известный общественник из Барнаула, участник городского сообщества "Шпиль" Сергей Устинов на странице в Facebook представил проект с картой всех дорожных аварий в городе за последние три года. На ней он изобразил концентрацию всех смертельных автомобильных аварий.
Он взял открытые данные обо всех авариях в городе с 2015 года со специализированного сайта ГИБДД. Так, всего за три года в Барнауле произошло 4525 ДТП, в которых погибли 126 человек.
"Несмотря на то, что в Барнауле реализовывались программы безопасности дорожного движения и общее количество ДТП уменьшилось (2015 год — 1610 ДТП, 2016 год — 1511 ДТП, 2017 год — 1404 ДТП), результатом 2017 года стало сильное увеличение летальных исходов с 33 человек в 2016-м году до 42 человек в 2017-м году", — написал Сергей Устинов.
Общественник добавил, что рост количества ДТП произошел за счет всех видов аварий — среди главных остаются наезд на пешехода и столкновение транспортных средств. При этом наиболее опасными для жизни людей являются главные городские магистрали. К примеру, одной из самых опасных улиц города является проспект Ленина, который четко выделяется на карте даже среди других центральных магистралей. Также, что характерно, большая концентрация аварий наблюдается вблизи дорожных колец.
Сергей Устинов отмечает, что в 90 % смертельных аварий в первую очередь виноваты городские чиновники.
"Пьяницы и просто неосторожные водители есть везде, даже в развитых странах. Но в развитых странах дорожная инфраструктура не позволяет им разогнаться, используя различные приемы успокоения трафика ("лежачие полицейские", сужение полос, "островки безопасности", изгибы дороги и т. д.). Власти обеспечивают удобную инфраструктуру для пешеходов – наземные подсвеченные и приподнятые переходы (не надземные и не подземные, это зло), чтобы дороги были не шире четырех полос — выделяют приоритеты в следующем порядке: общественный транспорт, пешеходы, личные авто", — добавил активист.
Главным фактором возникновения ДТП он назвал неправильное устройство инфраструктуры на главных городских магистралях, часто представляющих собой длинные прямые проспекты. Он призвал городских чиновников и депутатов обратить внимание на наглядную статистику, чтобы подумать, как можно устранить причины появления мест концентрации аварий.
Ранее сообщалось, что в 2017 году на территории Барнаула было зарегистрировано 1253 дорожно–транспортных происшествия, подлежащих государственному статистическому учету (-6,9% к 2016 году). В автомобильных авариях погибли 38 человек и пострадали 1488 человек. Тяжесть последствий ДТП по городу составила -2,5 (2016 год -1,9). Основными видами ДТП стали наезд на пешеходов (20 человек погибли), столкновение транспортных средств (11 человек погибли). На 18,8% снизилось количество наездов на препятствие (с 64 до 52), в которых 77 человек травмированы (-12,5% к 2016 г. — 88), трое погибли (2016 г. -3).
Комментарии
Подземный/надземный переход это зло..... Переведите пожалуйста?
не надземные и не подземные, это зло
обшпилился активист
Щас паренька обвинят в отсутствии патриотизьма и объявят наймитом госдепа...
Могли бы начать с того что повырубать нахрен кусты вдоль дорог на перекрестках и рекламные щиты убрать, поставить яркие знаки STOP на перекрестках где надо дорогу уступать как в США. Глядишь на пару сотен аварий меньше бы стало.
28.02.2018 13:06
- гость -
вовсе нет, просто этот "активист" - даунёнок.
1. самое большое количество ДТП на Ленинском? ну а ничего, что это самая нагруженная городская магистраль? пусть в ГИБДД возьмет статистику по трафику, убедится.
2. приемы успокоения трафика ("лежачие полицейские", сужение полос, "островки безопасности", изгибы дороги и т. д. - в нашем городе подобные "приемы" только ухудшат дорожную обстановку, увеличат пробки. город и без того рассечен железной дорогой, и для его нормального функционирования требуется дорогостоящее строительство нескольких акведуков через ж/д. плюс планирование дорожной сети изначально строилось из советских нормативов в 10 авто на 1000 жителей, а сейчас этот норматив превышен в десятки раз. если еще и искусственно затруднять движение, то что город получит? парализованное движение?
не, пареньку явно лечение требуется...
Да, надземные и подземные переходы - зло
28.02.2018 13:19
Дмитрий
Дима, а вы знаете, что в США есть такое правило пересечение перекрестка как "право первого проехавшего"? вот кто первый типа подъехал, тот первым и пересекает/поворачивает.
вы представляете что это дало бы в итоге в российских условиях, чем бы это закончилось?
Геноцид Эклеров
Правило это знаю. Читайте внимательно! Я его не предлагал. Я предложил яркие большие знаки СТОП, которые заметнее и лучше бросаются в глаза, еще бы лежачие полицейские добавить к примеру на исакова в местах пересечения, так как летят не останавливаясь и дорогу не уступают
28.02.2018 13:28
Геноцид Эклеров
А это-то тут при чем? То есть если в США есть такое правило, то мы оставим кусты около пешеходных переходов? Или как на пересечении Молодежной и Красноармейского реклама ГИБДД перекрывала светофор так, что не видно было, что пешеходам горит - но раз в США есть такое правило, то мы и это оставим))) Логика дивная.
Что за сообщество "шпиль"? Это призыв? Где месный? Это он?
28.02.2018 13:28
Геноцид Эклеров
28.02.2018 13:19
Дмитрий
Дима, а вы знаете, что в США есть такое правило пересечение перекрестка как "право первого проехавшего"? вот кто первый типа подъехал, тот
Не надо бреда , Эклерка, ПДД с США мало отличаются от ПДД в РФ,проезд нерегулируемых перекрестков без каких-либо знаков (что редкость) осуществляется по правилу «правой руки». На не регулируемыех перекрестках, перед которыми установлен похожий на российский знак "Уступи дорогу" с надписью "YIELD" следует пропустить транспорт, движущийся по пересекающейся дороге — у них она главная
Геноцид Эклеров
Ага, а европейские города под миллионы автомобилей строили...
Вот с такими гениями города и дальше будет деградировать...жуткие пробки днем, гонки и трупы вечером.
Надо просто дороги обратно раздолбать, чтоб все 20 км в час ехали, тогда аварий будет меньше.
Диванный аналитиг...
Не хочет ли сообщество "штиль" дать совет по пересадке сердца, хранению ядерного оружия, строительства космических ракет?... почему, это странное сборище ограничивается только регулированием дорожного движения. Видно же невооруженным глазом, что уровень специалистов в "штиле" высокий.
Дороги в Барнауле, в сравнении со многими регионами очень хорошие.
А то что падает уровень обучения водителей. Растет кол-во автомобилей, в том числе и неисправного. Много транзита. - это не влияет на безопасность.
Зачем искусственно замедлять и без того не быстрое движение? Всем известный гонщиг на бмв стоял на светофоре на цуме, а уже через 402 м., на моложежной он убил 2х людей. Лежачие полицейские должны быть каждые 40 см? При чем здесь власть?
Почему нельзя наказывать вот за такие, голословные высказывания? пару сотен тысяч штрафа, и человек бы перед тем, как начать нести чушь провел бы исследование, а не посчитал бы кол-во ДТП в городе.
выделяют приоритеты в следующем порядке: общественный транспорт, пешеходы, личные авто
в развитых странах дорожная инфраструктура не позволяет им разогнаться, используя различные приемы успокоения трафика
А у нас, как всегда, хотят жить как в Европе, а правила иметь "как мне удобно": сел в личную машину-стал царь и бог, а остальные расступись-водила едет, Ему надо, а остальные подождут. Влезть на перекрестке перед общественным транспортом - святое дело, проехать на красный на светофореи через три метра встать в пробке - пусть пешики смотрят, в танке.
Водители виноваты.
Возьмите лучше в Европе другой пример: двух гонщиков в Берлине, сбивших насмерть дедка, посадили на 25 лет и пожизненно лишили прав! И штрафы там недетские! А про минимальную скорость на банах напомнить?!?
Какой штиль? Тут про шпиль речь . Шары то протри.
Зачем нам про европы.. В европах мужчинки к друг другу в "с"ад без стука входят. Не дай бог в России-матушке такое будет.
А в любой аварии, всегда виноват человек. А не абстрактные погода, плохая дорога, власти...
Во кому реально нечем заняться то.....
28.02.2018 13:44
- гость -
слышь ты, чучело, ты вначале побывай там, проедь по этим перекресткам с твоим "правилом правой руки" а я посмотрю на каком по счету перекрестке тебя размотают.
28.02.2018 13:52
- гость -
в европейских городах отлично налажена работа ОТ и личный транспорт дороже в эксплуатации, чем здесь. тем самым стимулируют ездить на ОТ. плюс там в почёте не 4Х4 как у нас, а малолитражки. плюс у них кругом в городской черте знаки по 40, везде камеры. плюс у них законопослушность на генетическом уровне.
Хватит ограничивать скорость движения строя пешеходные переходы, втыкая светофоры, и лежачих через каждые 100 метров. Стройте подземные, либо надземные переходы - это не зло, это благо. Зло - это нерегулируемый пешеходный переход через 6 полос движения, а сколько таких переходов на протяжении всего Павловского тракта? Повышайте культуру, как водителей так и пешеходов. Уберите рекламу с дорог, она во-первых, отвлекает и сливается со знаками, во-вторых, из-за этих уродских щитов, нифига не видно на перекрестках
Главным фактором возникновения ДТП он назвал неправильное устройство инфраструктуры на главных городских магистралях, часто представляющих собой длинные прямые проспекты.
Я не понял, активист предлагает все улицы зигзагами сделать?
28.02.2018 15:01
- гость -
плюсую
Я не понял, активист предлагает все улицы зигзагами сделать?
ему просто нравится видеть смятые ограждения на трамвайных остановках на Красноармейском.
давно бы уже построили надземные переходы, как в том же Тае, не думаю что они очень дороги в строительстве.
28.02.2018 13:40
Павсекакий
это не я.
- гость -
давно бы уже построили надземные переходы, как в том же Тае, не думаю что они очень дороги в строительстве.
вспомните историю на европе. там только на проект готовились потратить больше 10 млн. вот и не очень дороги
Ну а в большинстве случаев пешеходы совсем не смотрят на проезжую,часть просто идут.У нас с же все равно водитель виноват .Хоть по переходу хоть вне его. Пешеходам ввести штрафы административные тысяч по 5 а злостным по 15 суток и будет порядок
В Тае пешеходов вообще не пропускают ни где, и на красный свет не останавливаются.
А в Европе наоборот только пешеход шагнул на проезжую часть - все остановились. Так что нам ничего не подходит.