Огонь, вода, земля, воздух – сколько всего интересного вокруг нас. Именно с этими стихиями связаны интересные опыты, которые ложатся в основу всех шоу, проходящих в музее занимательных наук "Как-так?". Чем удивят здесь зрителей в предстоящие выходные дни?
В воскресенье, 4 марта, в 16 часов пройдет научное шоу "4 стихии". В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Так, зрители смогут увидеть настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки и многое другое.
В среду, 7 марта, объявлена акция "Вход в музей за 100 рублей". С 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех посетителей составит всего 100 рублей. Дети и взрослые смогут увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления. Музей интерактивный — все экспонаты можно приводить в действие самостоятельно. Остаться равнодушным сложно, яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.
Физика и химия — это так интересно! В четверг, 8 марта, в 16 часов пройдет научное шоу "Занимательная физика и химия". Это шоу отлично подойдет уже для искушенных исследователей. Здесь прозрачная жидкость через несколько секунд становится черной, а жестяная банка мгновенно сплющивается. Также можно управлять быстрой лентой, а затем создать скульптуру из гвоздей.
В субботу, 10 марта, в 15 часов состоится "Шоу с жидким азотом". Это интересное научное представление, во время которого гости познакомятся со множеством экспериментов с жидким азотом, узнают, как низкая температура меняет свойства предметов, увидят настоящую левитацию, а также жидкий воздух.
Никогда школьная наука не была такой интересной! В воскресенье, 18 марта, в 16 часов в музее "Как-так?" состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука". Здесь интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Это и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, полимерами.
На все шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
Барнаул, пр. Ленина, 147в
Тел.: (3852) 571-132
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