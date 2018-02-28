Руководство Алтайского завода строительного машиностроения исполнило предупреждение регионального управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщалось ранее, компания распространяла недостоверную информацию о своём лидерстве в России и странах СНГ по производству оборудования для газобетона, указывая, что занимает долю данного рынка более 90%. С этим утверждением не согласился конкурент завода из Новосибирска – ООО "Торговый дом "НСИБ". Доказать достоверность заявленной информации ООО "АСМ" не смогло.
Алтайские антимонопольщики установили признаки недобросовестной конкуренции. Покупателей вводили в заблуждение относительно доли участника данного рынка.
В соответствии с предупреждением компании надлежало исключить недостоверную информацию из коммерческих предложений и общедоступных ресурсов в интернете.
Комментарии
Всё-равно это очень замечательный завод. В кризисном 2008 году как и многие предприятия был на мели. Остались только сила и опыта. И считай всего за 1 десятилетие смог достичь таких небывалых высот. Успеха и процветания заводу и руководителю.
фас в своем репертуаре имитирует бурную трудовую деятельность, гоняя рекламщиков за отсутствие значка 12+, рекламные слоганы, которые не по нраву конкурентам и прочие, грубо нарушающие закон, вещи. А на реальный беспредел, например, повышение цен на топливо и молоко, при падающих закупочных цен на сырую нефть и сырое молоко, фас просто закрывает глаза и строчит отчеты, что нарушений не обнаружено. На кой тогда вы вообще нужны?