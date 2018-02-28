Сотрудники правоохранительных органов Барнаула задержали женщину-продавца, которая во время своей смены совершила кражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел еще в январе. Продавец одного из торговых павильонов рассказала о том, что на павильон напали злоумышленники. По ее словам, в торговую точку зашел парень и попросил кофе. Когда молодой человек увидел в кассе деньги, он оттолкнул женщину и выхватил всю наличность, после чего быстро скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около десяти тысяч рублей.
Потерпевшая очень точно описала подозреваемого и составила с сотрудниками полиции фоторобот. Однако выяснилось, что в павильоне грабежа не было. Продавец сама совершила кражу, и чтобы скрыть этот факт, сообщила ложную информацию. Подозреваемая уже дала признательные показания, ущерб частично возместила. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
нормальное явление. дальше будет только хуже