28 февраля в Армении является днем памяти погибших в результате азербайджанских погромов, а также Днем защиты прав вынужденных переселенцев из Азербайджана. Эта дата была установлена в память о событиях, произошедших в феврале 1988 года, когда в результате азербайджано-армянских столкновений погибли более 50 человек и несколько тысяч получили ранения различной степени тяжести.
Добавим, конфликт между армянами и азербайджанцами имеет давние исторические и культурные корни. Особенно сильно он проявился в годы перестройки в СССР. Это произошло на фоне резкого подъема национальных движений в двух странах.
Погромы, избиения и убийства армян в Сумгаите, расположенном в получасе езды от Баку, совершались днем на виду у большого количества наблюдающих и прохожих. Пик этих преступлений пришелся на 26-29 февраля 1988 года. Погромщики врывались в квартиры (имея на руках заранее составленные списки проживающих там армян), вооруженные прутьями и камнями. В дело шли также топоры, бутылки и канистры с бензином. В результате — как минимум 53 погибших человека (свидетельства о смерти и факты о побоях зафиксированы), часть которых — заживо сожженные, а также тысячи раненых, инвалидов и беженцев. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих.
Сегодня, 28 февраля — это важная дата в истории армянского народа, когда по всей стране проходят памятные мероприятия в память обо всех, кто погиб во время азербайджано-армянских столкновений, чтобы подобная трагедия не повторилась в будущем.
Вот что по поводу тех событий в свое время сказал академик Андрей Сахаров: "Никакие полумеры не смогут успокоить людей, никакие разговоры о дружбе народов. Если кто-то мог сомневаться в этом до Сумгаита, то после этой трагедии ни у кого не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохранении территориальной принадлежности НКАО к Азербайджану".
По выражению британского журналиста Тома де Ваала, выпустившего в 2005 году художественно-документальную книгу "Чёрный сад" об истории карабахского конфликта, эти события стали "первой в современной советской истории вспышкой массового насилия".
Сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт и Армению.
Позднее руководство СССР официально признало, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах правозащитного центра "Мемориал", отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.
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