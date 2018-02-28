Фото: сайт правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин будет присутствовать на оглашении президентом страны Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, которое состоится 1 марта.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 1 марта губернатор приглашен в Центральный выставочный зал "Манеж", где Владимир Путин огласит задачи перед Федеральным собранием РФ на ближайший год. Ожидается, что Путин там представит новые "майские указы".
Традиционно участниками большого мероприятия станут члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы российских регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.
Прямую трансляцию с места событий будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал. Начало трансляции ежегодного послания намечено на 16.00 по барнаульскому времени.
Комментарии
А хто кого и куда будет посылать?
Посылателя что-то уж две недели не видно, не слышно? Как бы чего страшного с ним не приключилось?
ура товарищи!!!