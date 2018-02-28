Уголовные дела о превышении полномочий возбуждены в отношении заместителя руководителя главка МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова, а также бывшего замначальника управления организации тылового обеспечения ведомства Андрея Петручени, который сейчас находится на пенсии. Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА "Новости" и ТАСС.
Как сообщают издания со ссылкой на свой источник, в здании красноярского главка идут обыски. Сотрудники правоохранительных органов осматривают служебные кабинеты.
Следствие считает, что сотрудники красноярского главка в конце 2012 года заключили договор о строительстве следственного изолятора в Норильске. По документам стоимость этих работ равнялась 200 млн руб. Но на строительство СИЗО потратили лишь 10 млн руб. При этом объект так и не достроен.
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Значит и до Шишкина доберётся рука правосудия!