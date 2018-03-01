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Строительство крупного моста через реку Чумыш в районе Тальменки в Алтайском крае стоимостью 3,3 миллиарда рублей должно завершиться уже к концу 2018 года. При этом объект обещали сдать еще в прошлом строительном сезоне.
27 февраля состоялось совещание, посвящённое ситуации вокруг компании "Сибмост". Врио губернатора Новосибирской области и инвесторы "Сибмоста" обсудили перспективы одной из крупнейших строительных компаний Новосибирска. Как заявил Травников, предприятие сможет выполнить все обязательства, которые есть перед заказчиками, в первую очередь перед федеральным агентством дорожного хозяйства.
Между тем, как пояснили в ФКУ УПРДОР "Алтай", на календарный график генеральному подрядчику по объекту через Чумыш выйти пока не удалось. В связи с этим в случае его невыполнения в период с января по март 2018 года ФКУ УПРДОР "Алтай" намерено начать процедуру расторжения контракта с АО "Сибмост". Сотрудники управления готовят соответствующие документы.
Кроме того, федеральное казначейство берет под контроль использование "Сибмостом" средств, выделяемых на строительство трех крупных дорожных объектов — моста через реку Чумыш в Алтайском крае, обхода города Мариинска в Кемеровской области и Восточного обхода Новосибирска.
Строительство моста через реку Чумыш началось в конце 2014 года. Мост находится на автодороге Р-256 ''Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией''. В целом здесь запланировано строительство нового мостового перехода длиной 305,49 погонных метра, подходов I и II технических категорий дороги общей протяженностью 8,9 километра с четырьмя полосами движения. В рамках реализации проекта специалистами будут обустроены транспортные развязки в двух уровнях со строительством путепроводов, произведено уширение и доведение проезжей части до четырех полос движения с разделением встречных потоков. Действующий мост в Тальменском районе на этом участке был построен в 60-х годах прошлого века и уже не отвечает современным требованиям. Общая стоимость проекта оценивается в 3,3 миллиарда рублей.
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин просил федеральный Минтранс решить проблему с мостом, чтобы "Сибмост" не затягивал строительство важного объекта. На данный момент там возведены все опоры моста, на начальной стадии работы по сборке металлоконструкций пролетных строений. Что касается строительства подходов к мосту, оно возобновится с наступлением дорожно-строительного сезона, на весенние месяцы объем запланирован небольшой из-за сложных климатических условий в регионе. Сейчас субподрядная организация из Алтайского края, ООО "ДСУ-1", работает на развязке в райцентр Тальменка.
Между тем "Горно-Алтайавтодор" просит внести "Сибмост" в реестр недобросовестных поставщиков.
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