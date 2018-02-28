Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Бийска, которого подозревают в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
С заявлением в полицию обратились владельцы двух пивных магазинов, расположенных в приобской части Бийска. Предприниматели рассказали, что неизвестный ножом порезал рекламные баннеры магазинов и на одном из торговых объектов камнем разбил стекло входной двери.
На следующий день была установлена личность подозреваемого. Мужчину задержали. Свою вину он отрицать не стал и написал явки с повинной по обоим фактам. Расследование уголовных дел продолжается.
Комментарии
Неужели было написано: "Пива - НЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!" ?
Рекламу на банерах нельзя размещать, это борец с самовольной рекламой.