В комитете по образованию города Барнаула заверили, что повышения платы за детские сады в ближайшее время не произойдет.
"В ближайшее время повышения платы не произойдет, это однозначно", — заверила председатель комитета Наталья Полосина.
Разговор о повышении платы начался после того, как в одном из дошкольных учреждений города родителей убеждали больше платить за пребывание детей в детсаду. Об этом написало издание "Политсиб.ру".
Издание ссылается на родителей и документы, фото которых передали журналистам.
Отмечается, что на документах не указаны реквизиты и нет никаких данных. Однако, по словам родителей, пишет "Политсиб.ру", воспитатели просят их ознакомиться с информацией и поставить подпись.
В документах приводится информация, что в месяц на присмотр и уход за ребенком тратится 6 683 руб. Из этой суммы родители должны будут заплатить 2 300. Родительская доля изменилась из-за стоимости набора продуктов питания, рекомендованного СанПиНом. В декабре 2017 года цена составляла 2 814 руб.
Кроме того, авторы этих безымянных документов акцентируют внимание на том, что плата за детсад не повышалась с января 2015 года. Но стоимость продуктов повышается постоянно. Сейчас в Барнауле плата за услуги дошкольного образовательного учреждения составляет 1 650 рублей в месяц.
В комитете по образованию города Барнаула порталу Amic.ru сообщили, что комитет не давал никаких распоряжений и не предпринимал никаких действий, чтобы убедить родителей в повышении платы за детский сад.
Комментарии
Проголосуете как положено, и 19 марта повысят сразу раза в 3-4.
на неделе в садике пытались собрание на эту тему провести. из группы пришло 3 человека))
поднимут плату. тут даже к бабке ходить не надо. с апреля или с мая. чтоб считать удобнее было.
У нас в садике даже и не скрывают, что после выборов поднимут. Вопрос решенный.
ну вы родители вы обязаны содержать своих дитей !перед тем как рожать подумать нужно сможете вы хотя бы садик оплатить....ноете фу
нищету плодят
все вам всем обязаны а это ваша обязанность вот и содержите...а то все ждете подачки да холявы
28.02.2018 15:13
- гость -
Да ты можешь проголосовать как положено, как не положено, не голосовать вовсе, проголосовать за чебарушка или Чуббаку, все рано плату в детсад повысят...
Я согласна платить больше при условии , что ЗП воспитателей и няньки поднимется до приличных размеров.Это же адский труд смотреть за детьми. Они же копейки получают. Как им жить.
28.02.2018 16:07
Еж
А ещё можно не голосовать, а вернуть советскую власть.
Правильнее писать - "оплату за питание в д\саду". Ведь и зарплату персоналу, и коммунальные расходы, и ремонт здания и проч. оплачивает бюджет.
28.02.2018 16:22!!!!!!ну вот поднимут и у воспитатетелей зп поднимится!все правельно поднимают
28.02.2018 17:38
С этих денег не платят зарплату воспитателям - на питание детям едва хватает. Проведите эксперимент - прокормите ребенка дома 4 раза в день на 1650р. в месяц. Зарплату платит бюджет.
Поскольку государство и так не знает, что с населением делать, заботу о воспитании и обучении детей нужно полностью переложить на родителей и все услуги, включая медицину, обязательно сделать платными и труднодоступными!
Бггг.. так по сообщениям всенародно любимого губернатора стоимость продуктов в АК только снижается....