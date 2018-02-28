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Власти прокомментировали попытки поднять плату в одном из детсадов Барнаула

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
В одном из дошкольных учреждений Барнаула родителей убеждают в необходимости поднять плату

В комитете по образованию города Барнаула заверили, что повышения платы за детские сады в ближайшее время не произойдет. 

"В ближайшее время повышения платы не произойдет, это однозначно", — заверила председатель комитета Наталья Полосина.

Разговор о повышении платы начался после того, как в одном из дошкольных учреждений города родителей убеждали больше платить за пребывание детей в детсаду. Об этом написало издание "Политсиб.ру".

Издание ссылается на родителей и документы, фото которых передали журналистам.

Отмечается, что на документах не указаны реквизиты и нет никаких данных. Однако, по словам родителей, пишет "Политсиб.ру", воспитатели просят их ознакомиться с информацией и поставить подпись.

В документах приводится информация, что в месяц на присмотр и уход за ребенком тратится 6 683 руб. Из этой суммы родители должны будут заплатить 2 300. Родительская доля изменилась из-за стоимости набора продуктов питания, рекомендованного СанПиНом. В декабре 2017 года цена составляла 2 814 руб.

Кроме того, авторы этих безымянных документов акцентируют внимание на том, что плата за детсад не повышалась с января 2015 года. Но стоимость продуктов повышается постоянно. Сейчас в Барнауле плата за услуги дошкольного образовательного учреждения составляет 1 650 рублей в месяц.

В комитете по образованию города Барнаула порталу Amic.ru сообщили, что комитет не давал никаких распоряжений и не предпринимал никаких действий, чтобы убедить родителей в повышении платы за детский сад.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.02.2018 15:13
- гость -

Проголосуете как положено, и 19 марта повысят сразу раза в 3-4.

0  0
28.02.2018 15:28
- гость -

на неделе в садике пытались собрание на эту тему провести. из группы пришло 3 человека))
поднимут плату. тут даже к бабке ходить не надо. с апреля или с мая. чтоб считать удобнее было.

0  0
28.02.2018 15:44
- гость -

У нас в садике даже и не скрывают, что после выборов поднимут. Вопрос решенный.

0  0
28.02.2018 16:00
- гость -

ну вы родители вы обязаны содержать своих дитей !перед тем как рожать подумать нужно сможете вы хотя бы садик оплатить....ноете фу

0  0
28.02.2018 16:01
- гость -

нищету плодят

0  0
28.02.2018 16:04
- гость -

все вам всем обязаны а это ваша обязанность вот и содержите...а то все ждете подачки да холявы

0  0
28.02.2018 16:07
Еж

28.02.2018 15:13
- гость -
Да ты можешь проголосовать как положено, как не положено, не голосовать вовсе, проголосовать за чебарушка или Чуббаку, все рано плату в детсад повысят...

0  0
28.02.2018 16:22
Ирина

Я согласна платить больше при условии , что ЗП воспитателей и няньки поднимется до приличных размеров.Это же адский труд смотреть за детьми. Они же копейки получают. Как им жить.

0  0
28.02.2018 16:46
- гость -


28.02.2018 16:07
Еж
А ещё можно не голосовать, а вернуть советскую власть.

0  0
28.02.2018 16:46
гость

Правильнее писать - "оплату за питание в д\саду". Ведь и зарплату персоналу, и коммунальные расходы, и ремонт здания и проч. оплачивает бюджет.

0  0
28.02.2018 17:38
- гость -

28.02.2018 16:22!!!!!!ну вот поднимут и у воспитатетелей зп поднимится!все правельно поднимают

0  0
28.02.2018 17:52
гость

28.02.2018 17:38
С этих денег не платят зарплату воспитателям - на питание детям едва хватает. Проведите эксперимент - прокормите ребенка дома 4 раза в день на 1650р. в месяц. Зарплату платит бюджет.

0  0
28.02.2018 18:39
Стратег

Поскольку государство и так не знает, что с населением делать, заботу о воспитании и обучении детей нужно полностью переложить на родителей и все услуги, включая медицину, обязательно сделать платными и труднодоступными!

0  0
28.02.2018 21:37
Пионер

Бггг.. так по сообщениям всенародно любимого губернатора стоимость продуктов в АК только снижается....

0  0
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