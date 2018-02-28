Старых героев из нового мультфильма "Простоквашино" озвучат актер Иван Охлобыстин, певец Гарик Сукачев и актриса Юлия Меньшова. Об этом пишет РИА "Новости".
Отметим, что с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий, старт проекта запланирован на весну нынешнего года. Иван Охлобыстин озвучит почтальона Печкина, Гарик Сукачев – пса Шарика, а Юлия Меньшова – маму Дяди Федора. В мультфильме появятся два новых персонажа. Один из них известен — это сестра Дяди Федора.
Главного героя озвучивает Алексей Онежен. Имя того, кто озвучит кота Матроскина, пока держится в строжайшем секрете. В классических сериях мультфильма Матроскин говорил голосом Олега Табакова.
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а папу кто?