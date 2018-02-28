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Детский технопарк "Кванториум" собираются торжественно открыть 13 марта в Барнауле. Как пояснили в Министерстве образования и науки РФ, уже в ближайшее время все недочеты будут устранены, и 13 марта на торжественное открытие "Кванториума" в Барнаул приедет руководитель федеральной сети детских технопарков Марина Ракова, которая оценит качество работ и условия для работы школьников.
Ранее Госинспекция Алтайского края выявила нарушения требований проектной документации при реконструкции объекта.
Тогда не были завершены работы по ограждению пандусов, установке высокотехнологичного оборудования для обучения детей, системы электрочасофикации, тактильных предупреждающих указателей и оборудования радиовещания, систем связи и информатизации для маломобильных групп населения.
С инициативой создания детского технопарка выступал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Всего технопарк будет занимать пять этажей, два из которых расположатся под землей. Общая площадь объекта составит около двух тысяч квадратных метров. Сумма работ – около 65 миллионов рублей, которые выделены из краевого бюджета.
Здание рассчитано на посещение 142 учащихся в день. На всех этажах должна быть создана безбарьерная среда для обучающихся с ограниченными физическими возможностями. Так, проектом предусмотрено устройство подъемника для инвалидных колясок, специальные учебные и противопожарные зоны, санузлы.
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