Отчет главы Барнаула Сергея Дугина состоялся в среду, 28 февраля. Перед началом доклада был продемонстрирован фильм-отчет о результатах деятельности за 2017 год.
На заседание Барнаульской городской Думы были приглашены депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова, первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов, заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Серов, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, почетные граждане города Барнаула, руководители религиозных и национально-культурных объединений, предприятий, представители общественных организаций, ректоры вузов, руководители администрации города и администраций районов.
Комментарии
За чей счёт этот банкет?