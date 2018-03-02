В России выпуск фосфорных спичек начался примерно в 1830-х годах. Достоверно известно, что к 1848 году в нашей стране уже работало более 30 спичечных мануфактур. Но вышедший в том же году закон, разрешающий производство спичек только в Санкт-Петербурге и Москве и ограничивающий розничную продажу спичек, свел все производство на нет. И лишь через 20 лет было вновь разрешено "повсеместно, как в Империи, так и в Царстве Польском, производить выделку фосфорных спичек". Так, к 1913 году в России действовало 251 зарегистрированное производство спичек.
Но в связи с последующими революционными событиями, последствиями войн и разрухи производство спичек в России неуклонно снижалось. Лишь к началу 1940-х годов, после проведенной реконструкции фабрик, началось возрождение спичечного производства, и страна даже стала экспортировать спички. В 1990-е годы в условиях рыночной экономики производство спичек в России вновь пришло в упадок, чему способствовало и массовое производство одноразовых дешёвых зажигалок.
Ну а у каждого коренного барнаульца слово "спичка" вызывает совершенно определенные ассоциации. Именно так горожане за глаза называют бывший сереброплавильный завод — предприятие, с которым напрямую связано появление и развитие Барнаула в XVIII–XIX веках. В 1941 году на его базе была размещена эвакуированная из Гомельской области БССР Речицкая спичечная фабрика "10 лет Октября".
Первоначально барнаульское предприятие входило в промышленное объединение "Фанспичпром". В апреле 1942 года на фронт была отправлена первая партия продукции. В послевоенные годы было проведено несколько реконструкций, увеличены производственные площади, установлено новое оборудование. В 1980-х годах суточная выработка фабрики составляла до 2,5 тысяч ящиков (120 миллионов спичек). В феврале 1998 года фабрика признана банкротом, на предприятии введено конкурсное управление. В конце 2001 года фабрика прекратила выпуск спичек.
Комментарии
такой домик из спичек еще стоит в книжном году с 85 года))) Наполовину развалился ужо))))
инетерсно, а сейчас дети строят из спичек? в наше время все повально увлекались этим
На спичечной фабрике был свой музей спички. Очень нравились большие спичечные коробки с нестандартными спичками, по-видимому с других фабрик, не нашей.