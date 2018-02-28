Символы Олимпийских и Паралимпийских игр – 2020 выбрали в японском Токио. Однако имена им дадут только летом, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, символом Олимпиады стало существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских игр. В его характере сильны такие черты, как "объединять старое и новое, уважать и повторять старое и стремиться к новому".
Что касается Паралимпийских игр, то символом этих спортивных состязаний стало существо в плаще в бело-розовую клетку, голова которого украшена лепестками сакуры. Дизайнеры говорят, что это "антенны из сакуры". Благодаря им существо обладает сверхъестественными способностями.
Отметим, что в отборе символов приняли участие 200 тысяч классов младших школьников. По мнению организаторов, это наиболее прозрачный способ, априори снимающий любые подозрения в предвзятости.
Фото: livesport.ru
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