100 барнаульских семей переедут из аварийного жилья в 2018 году

Около 100 семей Барнаула покинуть аварийное жилье и переедут в новое в 2018 году. Об этом сообщил глава города Сергей Дугин во время своего отчета в среду, 28 февраля.
"Благодаря выделению из краевого бюджета более 80-ти миллионов рублей и равному финансовому участию города, около 100 барнаульских семей переедут из аварийного жилья уже в текущем году", — сообщил Сергей Дугин.
Как в январе 2018 года сообщал губернатор Алтайского края Александр Карлин, в 2018 году власти выделят 300 млн рублей на расселение ветхого жилья в Алтайском крае. Тогда еще не было названо, сколько людей расселят.
Всего в регионе 374 многоквартирных дома, признанных аварийными после 1 января 2012 года.
Все, что признаны таковыми до 2012 года были расселены по федеральной программе по расселению ветхого и аварийного жилья.
В Алтайском крае, по словам Карлина, было расселено более 153 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В новое жилье переехали 11,5 тысяч жителей.
В 2019 будет новая федеральная программа.
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