47-летний житель Новосибирской области доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Толмачево" за авиадебош. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Воздушное судно направлялось из Новосибирска в Санкт-Петербург. Во время полета один из пассажиров начал вести себя неадекватно: громко выражался нецензурной бранью, сняв с себя одежду, бегал по салону, нанес несколько ударов пассажирам и бортпроводнику.
"Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту "Толмачёво". В настоящее время проводится проверка на предмет установления в действиях пассажира признаков состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", — сообщают в ведомстве.
Комментарии
Размахивать членом в самолёте, это практически теракт.
Некоторые летают веселее, чем у меня новый год прошел
в подобной ситуации один пассажир скончался
потом кто-то говорил, про приступ диабета
Вернулись из-за него?
Аргентинский кокс?