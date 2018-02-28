Фото: www.arnapress.kz
Образовательные учреждения Барнаула в ближайшее время могут перейти на безналичную оплату питания в столовых. Такую инициативу обсудили 27 февраля на круглом столе по этой теме. В нем приняли участие депутаты АКЗС и БГД Ирина Шудра, Сергей Лямин, Владислав Вакаев, Александр Николайчик, Николай Данилин, Марина Ермоленко.
В качестве практиков и экспертов во встрече приняли участие директора нескольких городских школ, члены Общественной палаты и Совета женщин при главе города Барнаула, руководители профильных комитетов администрации города и надзорных органов.
Для прозрачности организации питания в учебных заведениях было предложено привлекать к проверкам членов движения "Народный контроль". Для привлечения детей к питанию в школьных столовых было предложено вести просветительскую работу не только среди ребят, но и среди родителей, ведь вкусовые предпочтения детей формируются именно дома. Для этого было предложено распространить в школах образовательный курс "Правильное питание".
В настоящее время в 24 школах учащиеся имеют возможность производить оплату питания как в наличной, так и безналичной форме. По безналичному расчету питание учащихся организовано через автоматизированную систему учета организации питания "Аксиома "Школьная карта" в рамках проекта "Безопасная школа" ООО "АППС-Информ" (17 учреждений) и ПАО АКБ "Авангард" (7 учреждений).
Как сообщает пресс-служба АКЗС, общее количество учащихся, которые оплачивают питание по безналичному расчету, составило более 12 тыс. человек. Стоимость завтраков составляет 55-60 рублей, обедов — 70 рублей.
Комментарии
Чтобы совать им всё подряд, дети не все могут контролировать себя. Если только ежедневно деньги переводить на карточку в твёрдой сумме. Но думается мне, придумают еду в долг под проценты.
Лучше на качество и разнообразие питания детей в школе обратите внимание!!!
Последнее время очень не довольна я!Задумываемся об отказе от данной услуги!
Ну, в других городах опыт уже имеется. Правда, когда вводили электронную систему оплаты, думала с Москвы пример взяли, ошиблась.
Для привлечения детей к питанию в школьных столовых было предложено вести просветительскую работу не только среди ребят, но и среди родителей, ведь вкусовые предпочтения детей формируются именно дома. Для этого было предложено распространить в школах образовательный курс "Правильное питание".
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Это, типа, курс "Как есть *****o?".
Вместо того, что готовить СЪЕДОБНУЮ пищу, они занимаются профанацией! Пытаются убедить нас, что это мы, родители, плохо детей воспитываем, не учим их питаться всякой дрянью.
Отказались от этой позорной школьной еды.
Ребенок завтракает дома. И до обеда (дома) прекрасно доживает. Вообще не вижу смысла в школьных столовых. Тем более что там так отвратительно готовят!
Банки лоббируют свои интересы через кого то наверху. Я не хочу безналичной оплаты. Или через Сбербанк, чтобы не заводить новых карт, не класть на них деньги через банкоматы.