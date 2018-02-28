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Школы Барнаула могут перевести на безналичный расчет за питание в столовой

, ИА "Амител"
С такой инициативой выступили в краевом парламенте

Фото: www.arnapress.kz

Образовательные учреждения Барнаула в ближайшее время могут перейти на безналичную оплату питания в столовых. Такую инициативу обсудили 27 февраля на круглом столе по этой теме. В нем приняли участие депутаты АКЗС и БГД Ирина Шудра, Сергей Лямин, Владислав Вакаев, Александр Николайчик, Николай Данилин, Марина Ермоленко

В качестве практиков и экспертов во встрече приняли участие директора нескольких городских школ, члены Общественной палаты и Совета женщин при главе города Барнаула, руководители профильных комитетов администрации города и надзорных органов.

Для прозрачности организации питания в учебных заведениях было предложено привлекать к проверкам членов движения "Народный контроль". Для привлечения детей к питанию в школьных столовых было предложено вести просветительскую работу не только среди ребят, но и среди родителей, ведь вкусовые предпочтения детей формируются именно дома. Для этого было предложено распространить в школах образовательный курс "Правильное питание".

В настоящее время в 24 школах учащиеся имеют возможность производить оплату питания как в наличной, так и безналичной форме. По безналичному расчету питание учащихся организовано через автоматизированную систему учета организации питания "Аксиома "Школьная карта" в рамках проекта "Безопасная школа" ООО "АППС-Информ" (17 учреждений) и ПАО АКБ "Авангард" (7 учреждений).

Как сообщает пресс-служба АКЗС, общее количество учащихся, которые оплачивают питание по безналичному расчету, составило более 12 тыс. человек. Стоимость завтраков составляет 55-60 рублей, обедов — 70 рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.02.2018 17:15
- гость -

Чтобы совать им всё подряд, дети не все могут контролировать себя. Если только ежедневно деньги переводить на карточку в твёрдой сумме. Но думается мне, придумают еду в долг под проценты.

0  0
28.02.2018 17:42
Гость

Лучше на качество и разнообразие питания детей в школе обратите внимание!!!

Последнее время очень не довольна я!Задумываемся об отказе от данной услуги!

0  0
28.02.2018 17:50
- гость -

Ну, в других городах опыт уже имеется. Правда, когда вводили электронную систему оплаты, думала с Москвы пример взяли, ошиблась.

0  0
28.02.2018 18:11
- гость -

Для привлечения детей к питанию в школьных столовых было предложено вести просветительскую работу не только среди ребят, но и среди родителей, ведь вкусовые предпочтения детей формируются именно дома. Для этого было предложено распространить в школах образовательный курс "Правильное питание".
---------------------------
Это, типа, курс "Как есть *****o?".

Вместо того, что готовить СЪЕДОБНУЮ пищу, они занимаются профанацией! Пытаются убедить нас, что это мы, родители, плохо детей воспитываем, не учим их питаться всякой дрянью.

0  0
28.02.2018 18:13
- гость -

Отказались от этой позорной школьной еды.
Ребенок завтракает дома. И до обеда (дома) прекрасно доживает. Вообще не вижу смысла в школьных столовых. Тем более что там так отвратительно готовят!

0  0
28.02.2018 18:33
- гость -

Банки лоббируют свои интересы через кого то наверху. Я не хочу безналичной оплаты. Или через Сбербанк, чтобы не заводить новых карт, не класть на них деньги через банкоматы.

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