Резкое похолодание передают синоптики на начало марта в Алтайском крае, сообщает газета "Алтайская правда".
1 марта в регионе начнется с небольших минусовых температур. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметок -7˚С … -12˚С, в северо-западных районах -12˚С … -17˚С, в южных до 0˚С… -5˚С. Однако к вечеру начнет холодать. В вечерние часы морозы значительно усилятся, а ночью в отдельных районах будет -28˚С.
Ветер в этот день ожидается северо-восточный, 4-9 метров в секунду, днем порывы до 15-20 м/с.
В краевой столице днем 1 марта температура воздуха составит -7˚С … -9˚С с похолоданием в течение дня.
2 марта на большей части территории Алтайского края ожидается снег, местами метели, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха: ночью -18˚С … -23˚С, в отдельных районах до -28˚С, днем -11˚С … -16˚С.
В ночь на 3 марта в крае ожидается -19˚С … -24 ˚С, местами в западных районах до -30˚С, днем воздух прогреется до -9˚С … -14˚С.
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