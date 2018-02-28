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Новости

СМИ: чиновник Минобороны попался на взятке в 5 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Источник "Интерфакса" утверждает, что речь идет об Андрее Нежигае и его посреднике

Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника Минобороны по подозрению в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о начальнике ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны России Андрее Нежигае и его посреднике, который участвовал в передаче взятки.

Задержание было произведено в минувший вторник сотрудниками ФСБ и следователями СКР.

Задержанного подозревают в том, что за пять миллионов рублей он пытался реализовать имущество военного ведомства коммерческой организации на льготных условиях.

Центральное территориальное управление имущественных отношений входит в структуру департамента имущественных отношений Минобороны России. Это управление некогда возглавляла фигурантка по делу "Оборонсервиса" Евгения Васильева.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.02.2018 17:08
Гость

И ведь больше нет страха перед воровством и взятками. Как будто он не знает, что за это.....

0  0
28.02.2018 17:20
- гость -

мелко брал...вот если бы 5 лярдов...

0  0
28.02.2018 17:48
- гость -

Дело Сердюкова-Васильевой живет и процветает...

0  0
28.02.2018 18:32
- гость -

Нищеброд! Стыдно за таких.

0  0
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