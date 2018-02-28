140 элитных автомобилей BMW выстроили на Красной площади для награждения российских участников Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, пишет газета "Известия".
На каждый автомобиль прикреплен уникальный номерной знак. Золотые олимпийские медалисты получат в подарок флагманы BMW X6, серебряные призеры станут обладателями X5, а бронзовые медалисты уедут из центра столицы на автомобилях BMW X4.
Элитные иномарки приобрел Фонд поддержки олимпийцев через российское представительство BMW. Спортсменов наградят в среду, 28 февраля. С участниками зимней Олимпиады встретится президент РФ Владимир Путин, чтобы вручить им государственные награды.
БМВ за олимпийскую медаль: Красная площадь готовится к награждению российских спортсменов pic.twitter.com/2fCL9lhC99— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 февраля 2018 г.
Комментарии
А у нас что 140 медалей???
а почему не лады весты, гранты, х-рэи?
или 40 олимпийцам, а 100 чиновникам просравшим олипиаду???
и вопрос, у нашей сборной 140 медалей?
напомните сколько всего медалей было? даже с учетом медали каждому участнику командных побед
Пир во время чумы
а почему российским спортсменам не дарят российские автомобили?
Вы еще спросите почему эта братва "лишние сверхдоходы" от нефти и газа вкладывает в экономику стран НАТО...
интересно, за кого болели немцы из БМВ в финале?
почему мы все сбрасываемся на подарки спортсменам? я на это не подписывался
Например, отечественный автомобиль Патриот.
В среднем, потратили 700 лямов на авто! что за ...!
Скоро на Авито появятся...
Так-то хоккейная команда все олимпийские чемпионы!!!
28.02.2018 17:53
- гость -
Так-то хоккейная команда все олимпийские чемпионы!!!
и сколько их? 90 человек что ли?
Что за Х? Разве самих по себе медалей недостаточно? И так почествованы неслабо!
о. троли возбудились.
золото у 1 фигуристки и толпы хоккеистов из 25 челов.
+ 6 серебро + 9 бронза
Это трофейные!
Каждому хоккеисту дадут пять лямов. На майле новость.
Так в хоккейной команде еще массажисты есть, им то же бмв надо)))
Хорошие подарки.Донорами Фонда поддержки олимпийцев выступают миллиардеры-меценаты.Они решают сколько и какие авто покупать.Судя по коментариям снизу вы не рады что наших победителей наградили.
Уаз патриот бы и дарили,немецкие машины за победу над немцами ,страна дураков
28.02.2018 19:01
- гость -
золото у 1 фигуристки и толпы хоккеистов из 25 челов.
+ 6 серебро + 9 бронза
41 машина. а еще 99 кому?
Может, и для тех кто не поехал , кого отстранили?