Фото: "АиФ. Пермь"
Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума более чем на полгода раньше планируемого: с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, пишет "Интерфакс". Теперь необходимо, чтобы документ подписал глава государства.
В настоящее время МРОТ составляет 9 489 рублей, или 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года. После вступления в силу закона с 1 мая этого года МРОТ будет равен 11 163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%.
Ранее сообщалось, что субъектам РФ планируется выделить 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, средства получит и Алтайский край.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявлял, что повышение МРОТ до размера прожиточного минимума с 1 мая 2018 года значительно увеличит нагрузку на бюджет Алтайского края.
Перед Новым годом край ждал "сюрприз" в виде решения Конституционного суда России, который счел, что районный коэффициент, применяемый в местностях с особыми климатическими условиями, следует начислять сверх минимального размера оплаты труда, а не включать в него. Повысить зарплату придется более чем 64 тысячам бюджетников. Тогда глава региона заявлял, что бюджет на 2018 год был принят еще до решения о повышении МРОТ. Таким образом, потребовались бы средства резервного фонда. Александр Карлин, как и многие главы регионов, где будет повышение МРОТ, рассчитывал в этом вопросе на помощь федерального центра.
Комментарии
Ждём массовых сокращений бюджетников?
да не придется им резерн фонд трогать. суд решение принял - срочно, с 1 января18г бюджетникам савки понизили. "все в ажуре"