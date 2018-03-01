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Развлечения месяца: какие мероприятия смогут посетить барнаульцы в марте

, ИА "Амител"
Уроки по рисованию обнаженной натуры, театральные премьеры и концерты: смотрим самые интересные мероприятия марта

С мартом в Барнаул не только придет тепло, но и оживится культурная жизнь. Так, первый день весны можно будет встретить в клубе-ресторане "Барнаул" и послушать лучшие песни Юрия Лозы. Кроме того, 1 марта в Барнауле во Дворце спорта состоится премьера нового ледового шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда". Барнаул посетят такие звезды, как Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и многие другие.

Кроме того, в первую неделю марта барнаульские театры представят сразу две премьеры. В музкомедии 2, 3 и 4 марта покажут мюзикл "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" по роману Александра Дюма. Над постановкой трудился Константин Яковлев.

А в МТА 3, 4 и 8 марта презентуют моногатари по мотивам японских сказок "Четыре веера из шкатулки". Над спектаклем работал новосибирский режиссер Василий Лукьяненко. По сюжету, добрый и мудрый сказитель Гидаю откроет волшебную шкатулку, и по взмаху волшебного веера перед зрителями появятся персонажи японских сказок в характерных для этой страны красочных нарядах и масках. Они поведают зрителям удивительные истории, сопровождая каждый рассказ выразительной пластикой и танцами.

3 марта в 17:00 у барнаульцев появится уникальная возможность узнать о традициях балов XIX века, разучить несложные танцы и сделать шаг в жизнь позапрошлого века. В ГМИЛИКА пройдет "Бал в старинной дворянской усадьбе".

Мероприятие пройдет в формате мастер-класса. Дресс-код: костюмы в стилистике того времени, для дам — обувь без каблука.

В парке "Солнечный ветер" в ТРЦ "Арена" 3 марта, в субботу, в 10:00, 13:00 состоится праздник-концерт для детей, посвященный встрече весны.

"Участники студии "Академия детства" покажут свои лучшие танцевальные номера, а после увлекут за собой в шоу мыльных пузырей и мир фокусов. Каждый зритель перевоплотится в участника представления и на себе испытает все волшебные мгновения", — рассказывают организаторы.

Вход бесплатный.

4 марта в филармонии выступит американский саксофонист Джесси Джонс-младший, считающийся одним из самых известных джазовых музыкантов и шоуменов США. Он не только мастерски исполняет свои саксофонные партии, но и успевает балагурить, танцевать, шутить и фотографироваться со всеми желающими.

В этот же день можно будет принять участие в выборах свадебных специалистов Wedding Primaries. Мероприятие пройдет в ресторане "Ползунов" (Красноармейский, 112), начало в 14:00.

Участников ждут три фотозоны, букеты невесты от флористов, свадебные торты и знакомство со свадебными организаторами и координаторами, призы и подарки. Узнать подробности, задать вопросы и забронировать билеты можно на сайте.

5 марта состоится концерт "Классическая Ария". Известная группа обещает своим поклонникам обновленный сет-лист, проверенные временем хиты, которые впервые прозвучат с симфоническим оркестром, а также детально переработанную сценографию.

6 марта на сцену ДК "Сибэнергомаш" выйдет легенда русского рока – группа "Калинов мост". Музыканты отпразднуют в краевой столице 20-летие альбома "Оружие". А 8 марта барнаульскую публику с Международным женским днем поздравят сразу двумя легендарными балетами. Первый – по сказке Шарля Перро "Золушка", музыка Сергея Прокофьева, а хореография Хасана Усманова. А второй — "Лебединое озеро", музыка Петра Чайковского,  хореография Мариуса Петипа, в редакции Хасана Усманова. Показы пройдут  в театре драмы в 15:00 и 19:00.

7 марта в 18:30 состоится встреча клуба любителей рисовать К. Э. Р. О. Н. Сообщество организовал барнаульский дизайнер Никита Канарев. Здесь можно научиться делать наброски обнажённой натуры за 3 минуты. Общая продолжительность сеанса – 2 часа. Уровень подготовки неважен. Все подробности – в группе мероприятия.

9 марта во Дворце зрелищ и спорта пройдет вторая часть фестиваля "Дискотека 90-х". Это будет трехчасовой музыкальный марафон, участниками которого станут группы "КАР-МЭН", "Комбинация", "Технология", "Божья коровка", а также исполнители Игорёк, Сергей Чумаков.

11 марта в клубе "Фараон" выступит российская рок-группа, образованная в 2000 году в Татарстане, "Анимация" и ее лидер Константин Кулясов.

16 марта в Барнауле состоится премьера спектакля "Евгений Онегин" по знаменитому произведению Александра Пушкина, а пройдет она в театре кукол "Сказка". Над постановкой работают режиссер Елена Чвёрткина и золотомасочный художник Ольга Акимова. Стоит отметить, что на показы ждут исключительно взрослую публику.

17 марта барнаульцы посмеются на одном из самых рейтинговых комедийных шоу канала ТНТ – Stand Up. Позитивные и очень талантливые ребята приедут рассмешить жителей краевой столицы своими шутками и приколами. На сцену выйдут Стас Старовойтов, Алексей Щербаков, Виктор Комаров, Елена Новикова. Организаторы мероприятия обещают искромётный юмор, сотни улыбок, смех до слёз и до колик в животах – это именно то, что ждёт зрителей Большого Stand Up концерта в Барнауле.

19 марта для жителей и гостей Барнаула прозвучат оригинальные голоса всемирно известной группы Enigma. Коллектив посетит Барнаул в рамках большого мирового турне Return ("Возвращение") 2017—2018. Напомним, что Enigma — известный студийный проект, получивший мировое признание благодаря завораживающим композициям и великолепным голосам исполнителей.

20 марта в Барнаул приедут представители российской тяжелой сцены. Музыканты группы STIGMATA готовятся представить свой новый альбом "Мainstream?". Концерт пройдет в клубе CHE GUEVARA (Красноармейский, 47а).

А 22 марта перед жителями краевой столицы выступит женщина-эпоха, яркая, эпатажная, харизматичная и любимая миллионами поклонников певица Ирина Аллегрова. На барнаульской сцене она презентует программу "МОНО...", премьера которой состоялась в марте 2017 года. Начало в 19:00.

23 марта в Барнауле пройдет по-настоящему шикарное и единственное выступление коллектива Artik&Asti. Со сцены ДК "Моторостроителей" прозвучат все хиты исполнителей, которые многие так любят слушать по радио и в клубах.

Фото: Kudago.com

25 марта в клубе "Фараон" выступит группа "Эпидемия". Музыканты представят публике свою новую метал-оперу "Легенда Ксентарона". Это будет продолжение классических произведений "Эльфийская Рукопись" и "Сокровище Энии". Также фанаты услышат хит-блок лучших песен команды за всю историю ее существования.

27 марта Барнаул вновь посетит новосибирский театр La Pushkin. Труппа привезет спектакль "Станиславский", который покажут на теАRТральной площадке "СПИЧКА" (Ползунова, 37). Все подробности – в группе.

31 марта краевую столицу посетит Евгений Дятлов. На сцену театра драмы он выйдет с программой "Городской романс".

"Бархатный баритон необыкновенной красоты, теплота и нежность исполнения, великолепный вкус и бесконечное обаяние, поэтичность и интеллигентность – все эти качества обеспечили исполнителю любовь публики в нашей стране и за её пределами", — говорят в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".

В репертуаре Евгения Дятлова несколько сотен вокальных произведений – русский классический и городской романс, песни Великой Отечественной войны, кинофильмов, народные — русские, украинские и цыганские, а также концертные программы Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и песен собственного сочинения.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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