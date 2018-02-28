Замглавы семейного комитета Госдумы Елена Вторыгина заявила, что начата работа над законопроектом об уголовной ответственности для медсестер родильных домов, которые перепутали детей. Настоящее законодательство предусматривает наказание за халатность только для должностных лиц. Об этом пишет РИА "Новости".
Депутаты считают, что закон в этой области нужно изменить из-за его несовершенства. По мнению парламентариев, вину должны нести не должностные лица, а сами медсестры.
"В настоящее время российское законодательство в данной области несовершенно, так как предусматривает ответственность за халатность — а это именно халатность — только для должностных лиц, то есть в данном случае для главврача больницы. А медсестры, которые в подобных ситуациях являются истинными виновниками, отделываются легким испугом, так как для них уголовная ответственность не предусмотрена. Именно этот пробел в законодательстве необходимо устранить", — подчеркнула Елена Вторыгина.
Сейчас в таких случаях предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 200 тысяч рублей. При этом при замене ребенка в роддоме по неосторожности виновные, "отвечающие требованиям должностного лица", могут быть привлечены к ответственности по уголовной статье "Халатность" или к дисциплинарной ответственности.
Комментарии