Суд приговорил жителя Барнаула к семи с половиной годам колонии строгого режима за совершение разбойного нападения с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Известно, что летом прошлого года осужденный вместе с подельником пришли к дому пенсионера. Пожилой мужчина находился на приусадебном участке. Подсудимый и его знакомый начали бить пенсионера по лицу, затем схватили за руки и завели в дом. В помещении избиение продолжилось. Злоумышленники обмотали штору вокруг головы и шеи пенсионера и начали требовать деньги. В итоге осужденный завладел 500 рублями и скрылся вместе с подельником с места происшествия.
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