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Власти Алтая будут бороться с протестами и экстремизмом через мессенджеры

, ИА "Амител"
Виталий Снесарь провел совещание по вопросам борьбы с экстремизмом в Алтайском крае

Фото: news.day.az

Заседание комиссии по противодействию экстремизму прошло 27 февраля в Барнаульском юридическом институте МВД России. Его провел заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, который дал несколько важных указаний, в частности, по борьбе с экстремизмом в мессенджерах, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В совещании приняли участие руководители ведущих вузов Алтайского края. Они обсудили складывающуюся в регионе обстановку в части противодействия экстремистской деятельности во время выборов президента 18 марта. Представители подразделений Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД, УФСИН, УФСБ России по Алтайскому краю обозначили угрозообразующие факты вовлечения учащихся различных образовательных учреждений в протестные акции, использования молодежи в противозаконной политической деятельности. Был представлен анализ практики нарушений на выборах прошлых лет.

Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов и начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева обратили внимание участников совещания на необходимость особого подхода к противодействию распространению экстремистской идеологии в молодежной среде. Виталий Снесарь подчеркнул, что сегодня привлечь внимание молодежи к опасности ксенофобии и экстремистской идеологии в формате совещаний и назиданий невозможно. По его словам, нужно принимать во внимание, что молодежь общается в системе мессенджеров, в этом пространстве и нужно организовывать работу.

Также сообщается, что в Алтайском крае будет переиздано методическое пособие "Предупреждение вовлечения молодежи в террористические и экстремистские организации". Оно будет направлено в качестве справочного материала во все заинтересованные ведомства, в том числе в органы местного самоуправления.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.02.2018 17:44
Антон

Лучше бы с бедностью и коррупцией боролись

0  0
28.02.2018 17:57
- гость -

Бороться с протестами надо путем компромисов, выполнения требований протестующего народа, ибо власть для народа , а не народ для власти

0  0
28.02.2018 18:06
- гость -

По его словам, нужно принимать во внимание, что молодежь общается в системе мессенджеров, в этом пространстве и нужно организовывать работу.

Как они это себе представляют? Будут всем подряд слать сообщения ?

0  0
28.02.2018 18:26
- гость -

На фоне борьбы неплохо бы зарплаты нацгвардейцам добавить!

0  0
28.02.2018 18:30
Олег

Совсем головой двинулись. Уже не о каком свободном обществе в России и речи быть не может... Чё хотят то и делают.. "власть". И причем кто обсуждает? Все кому не попадя.. Возомнил себя местный деятель супер политиком и начинает дичь всякую задвигать, создавая видимость важности... Политиканы фиговы.

0  0
28.02.2018 18:37
- гость -

Давно пора, а то спамом задолбали в вацапе. Всяких ряженых десантников шлют и прочую ересь

1  0
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