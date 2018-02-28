Поисковая система Google запретила всем пользователям искать в интернет-магазинах товары, в названия которых входит слово "gun" (пистолет). Это привело к необычному сбою системы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Business Insider.
Пользователи говорят, что из-за такого запрета нельзя сейчас приобрести водяные, строительные пистолеты, а также товары с символикой группы Guns N Roses. Другими словами, поиск не работает для всех запросов, в которых содержится запрещенное слово, даже если они не являются огнестрельным оружием.
Также сообщается, что указанная поисковая система отказывается искать в интернете бомбы и в выдаче демонстрирует только солевые бомбочки для ванны.
Комментарии
это лишний раз показывает. на каком уровне находится электроника даже в стране, подарившей миру Интернет и радио