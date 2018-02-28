Фото: пресс-служба Минстройтранса Алтайского края
Вопросы регулирования цен на материалы в преддверии строительного сезона обсудили в минстройтрансе Алтайского края. В совещании приняли участие начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Коровин, руководители ФКУ УПРДОР "Алтай", КГКУ "Алтайавтодор" и представители подрядных организаций.
В ходе рабочего совещания Дмитрий Коровин отметил необходимость постоянного контакта всех сторон. В первую очередь для того, чтобы качественно и в срок справляться с задачами, поставленными на федеральном и краевом уровне.
"В этом году предстоит масштабный объем дорожных работ, в регионе второй год подряд будут реализовываться проекты "Безопасные и качественные дороги" и "Формирование комфортной городской среды", средства консолидированного бюджета, направленного на их осуществление, составят более 2 млрд рублей. При этом не стоит забывать и о плановой работе по ремонту и строительству дорог федерального и краевого значения, а также о мостовых сооружениях, расположенных на них, на эту составляющую направлено еще более 10 млрд рублей. В связи с чем, обращаясь к поставщикам материалов, хотелось бы особое внимание обратить на соответствие предоставляемого сырья критериям качества, которые требует заказчик, а также на возможность понижения цен в рамках экономической выгоды для всех сторон", — отметил Дмитрий Коровин.
Представители поставщиков, в свою очередь, предложили разработать механизмы, которые бы способствовали исключению недобросовестных подрядчиков с рынка для развития здоровой конкуренции и для того, чтобы объекты, сданные в эксплуатацию, соответствовали всем предъявляемым к ним требованиям качества на протяжении всего гарантийного срока.
Комментарии