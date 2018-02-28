Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал информацию о том, что в Госдуме хотят ввести ответственность для медсестер за подмену младенцев в роддомах. Об этом пишет РИА "Новости".
По словам Онищенко, необходимости в принятии закона об уголовной ответственности для медсестер родильных домов нет, так как подмены детей в роддомах не носят массовый характер.
"Это не повально, так что остроты в принятии такого документа я не вижу, а вот поставить организационные, диагностические препоны для неважно какой подмены — умышленной, неумышленной — (необходимо — ред.). Больше это, мне кажется, сегодня предмет для душещипательных мелодраматических фильмов, нежели объективная проблема, которую нужно решать в практическом здравоохранении", — отметил бывший санитарный врач.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , замглавы семейного комитета Госдумы Елена Вторыгина сообщила РИА "Новости", что начала работу над законопроектом о введении уголовной ответственности для медсестер роддомов, которые по неосторожности перепутали новорожденных. Сейчас ответственность за такие случаи несут должностные лица.
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