Дети больше не смогут купить лотерейные билеты и получить выигрыш. Соответствующий закон 28 февраля одобрил Совет Федерации, пишет "Парламентская газета".
Выигрыши будут дифференцироваться по размеру — до 15 тысяч рублей и свыше, а также по способу заключения договора — электронный и бумажный билет. Кроме того, официально вводится понятие "электронный лотерейный билет".
Получить выигрыш в лотерею без предъявления паспорта, если сумма составляет более 15 тысяч рублей, станет невозможно. Что касается продажи билетов, то оператор будет вправе спросить паспорт, если возникнут сомнения насчет возраста покупателя.
Запрет продажи лотерейных билетов несовершеннолетним коснется и онлайн-лотерей. Чтобы принять в них участие, для подтверждения своего возраста будет необходимо нажать на сайте кнопку подтверждения о том, что гражданину более 18 лет.
Федеральный закон вступит в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.
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