По словам президента России Владимира Путина, видимого улучшения деятельности МВД пока нет, сообщает РИА Новости.
"Снизился практически до 43% общий уровень раскрываемости преступлений. Последние годы этот показатель, что называется, скачет — то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит", — сказал глава государства на коллегии МВД.
По его словам, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере.
Комментарии
Вы гляньте на телятину и мажоров по утрам в БЮИ сикотящих...
дальше ещё хужее будет