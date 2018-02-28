Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал заявление МИД о том, что Россия может ответить на новые американские санкции, пишет RT.
"Какова итоговая цель санкций, которые Америка накладывает на Россию: полноценная торговая война, отчуждение России от западного мира, развал страны? От постановки цели будет зависеть реакция. Если мы проанализируем те санкции, которые были приняты, они касаются нашей финансовой и оборонной сферы. По большому счету США хотят сделать все для того, чтобы Россия ушла с большого оружейного рынка. Тогда освободятся огромные ниши, которые они хотят занять. Есть еще и "кремлевский список", куда вошли топ-чиновники и топ-олигархи. Значит, Америка преследует многоплановую цель", — подчеркнул Судаков.
По его словам, в качестве ответа России важно приобрести новых союзников.
"Мы понимаем простую вещь: если перетягиваем на свою сторону союзников, то они отвечают тому запросу, который нужен нашей стране. Это будет определенный противовес любым санкциям", — пояснил Судаков.
Он отметил, что Россия при желании может в ближайшее время ввести отраслевые санкции, которые сильно ударят по США.
"Если мы в один день перестанем продавать титан в США, то у крупнейших авиастроительных и военных корпораций будут очень большие проблемы, а мы сможем найти для себя нового покупателя. Наш плутоний, все, что связано с ураном, то, что мы продаем для атомных станций, можно также прекратить поставлять", — заключил Судаков.
Эксперт подчеркнул, что санкции, которые были анонсированы Минфином США, скорее всего, будут связаны с оружейной и финансовой сферами.
Комментарии
Налоги подымут внутри страны?... не...?
...адаптация... совет амерам - больше импровизируйте. Наши оболдуи быстро приспосабливаются. Самое смешное, они умеют извлекать из этого выгоду.
"Если мы в один день перестанем продавать титан в США"
Предлагаю ещё перестать продавать нефть, газ и уголь.
Шоб они замерзли!
Ведь очевидно, что они от нас зависят и что мы делаем им одолжение, продавая всё это.