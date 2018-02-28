Дагестанский завод "Дагдизель" построит для нужд Военно-морского флота России 73 торпеды (УЭТ-1) до 2023 года. Соответствующий контракт подписан 28 февраля, сообщает ТАСС.
Документ подписан главой Департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны контр-адмиралом Андреем Вернигорой и директором "Дагдизеля" Раулем Ильясовым.
В Минобороны уточнили, что речь идет о 73 торпедах, стоимость изготовления которых составит 7,2 млрд рублей. Контракт будет действовать до 2023 года включительно.
Первые изделия планируется поставить для нужд военного ведомства в следующем году, но контракт будет проавансирован уже в текущем году, поэтому серийное производство предприятие начнет в 2018 году, подчеркнул начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.
Комментарии
это чё одна торпеда стоит примерно 98,5 миллионов рублей???
Торпеда столько не уничтожит, сколько стоит.