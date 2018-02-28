Пенсионер умер в одном из московских магазинов после того, как его попросили пройти в подсобку из-за неоплаты товара, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Двенадцатого февраля 75-летний мужчина после совершения покупок вышел из магазина, не оплатив один из товаров. По просьбе охранника пенсионер проследовал в подсобное помещение магазина для просмотра записи с камер видеонаблюдения. Здесь пожилому человеку стало плохо, прибывшие медики констатировали его смерть", — говорится в сообщении.
Следователи организовали проверку. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям работников магазина.
Комментарии
Сколько же они людей уже угробили, алчные торгаши...